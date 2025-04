Geckonet rozwija światłowód mimo zimy: podsumowanie inwestycji FTTH w I kwartale 2025 roku

Nowe ulice, nowe adresy, nowa jakość połączenia. Mimo zimowych warunków i sezonowych wyzwań technicznych, Geckonet nie zwalnia tempa rozbudowy swojej nowoczesnej sieci światłowodowej FTTH (Fiber To The Home). W pierwszym kwartale 2025 roku operator zakończył prace instalacyjne w kilkudziesięciu lokalizacjach z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

– "Początek roku to dla naszej firmy zawsze wymagający czas." – mówi Piotr Kwiatkowski. – "Warunki atmosferyczne, dostępność terenów inwestycyjnych oraz harmonogramy deweloperskie wymagają dobrej koordynacji. W tym okresie koncentrujemy się szczególnie na podłączaniu nowo powstających budynków w tzw. stanach deweloperskich, zanim jeszcze pojawią się tam pierwsi mieszkańcy."

Dzięki ścisłej współpracy z inwestorami i wykonawcami, możliwe było przygotowanie infrastruktury FTTH w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych, w których jeszcze kilka miesięcy temu nie było żadnego dostępu do szybkiego Internetu. Dziś nowi mieszkańcy tych budynków mają do dyspozycji Internet światłowodowy o prędkości do 1 Gbit/s, telewizję IPTV i telefonię VoIP.



Zgodnie z informacją ze strony operatora, z artykułu Gdzie dotarł nasz światłowód w I kw. 2025? [Raport], do użytku oddano sieć w następujących budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych:

Grudziądz

Brzoskwiniowa 2, 4, 6, 10, 12, 14, 14A, 14C, 14D, 14E, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 49, 51, 53.

Brzozowa 27E, 27F.

Malinowa 7.

Ossowskiego 26a.

Piłsudskiego 126, 128.

Nowa Wieś

Piaskowa 2B.

Pelplin

Dworcowa 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Limanowskiego 16A, 16B, 16C, 16D.

Warlubie

Szkolna 10.

Zblewo

Brzozowa 13, 13A, 13B, 13C.

Chojnicka 5B.

Jaworowa 1, 3.

Kasztanowa 19, 27, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 34, 36, 36A, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88.

Kościerska 23, 26, 27, 28, 29, 30A.

Północna 10, 23A, 24A, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55.

Wiązowa 15.

Wryczy 1.

Świecie