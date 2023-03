Geckonet wprowadza superszybki Internet światłowodowy o prędkości 1 Gbit/s

Usługa światłowodowa 1 Gbit/s dostępna jest na terenie wielu miast i miejscowości w województwach kujawsko-pomorskim i pomorskim. Geckonet, którego sieć światłowodowa wciąż się rozwija, oferuje już dostęp do Internetu światłowodowego o prędkościach 100 Mbit/s, 300 Mbit/s oraz 600 Mbit/s, a teraz dołącza do nich 1 Gbit/s, co pozwala użytkownikom na jeszcze szybsze i bardziej efektywne korzystanie z sieci.

"Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym klientom usługę Internetu światłowodowego o tak dużej przepustowości. Wprowadzenie 1 Gbit/s do naszej oferty to kolejny krok w kierunku zapewnienia naszym klientom jak najlepszej jakości usług internetowych", powiedział Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel Geckonet.

Superszybki Internet to nie tylko wygoda dla użytkowników, ale także szansa dla biznesu i rozwoju nowych technologii. Dzięki możliwościom, jakie daje światłowód o prędkości 1 Gbit/s, Geckonet umożliwia swoim klientom korzystanie z szeregu usług multimedialnych, takich jak streaming w jakości 4K i 8k, gry online czy zdalne nauczanie i praca zdalna. To także świetne rozwiązanie dla biznesu, które umożliwia szybszy transfer danych i lepszą komunikację z klientami.

Zainteresowani nową usługą mogą skorzystać z wyszukiwarki dostępnej na stronie internetowej Geckonet, aby sprawdzić dostępność usługi na swoim terenie i wybrać plan dostosowany do swoich potrzeb.