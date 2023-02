Telefon bez limitu + 25 GB internetu od Geckonet już dostępny

Telefon komórkowy bez limitów od Geckonet to kolejny krok w kierunku dostarczenia klientom najlepszych doznań z korzystania z usług telekomunikacyjnych. Osoby, które zdecydują się skorzystać z oferty nie będą musiały martwić się o dodatkowe koszty za przekroczenie pakietu minut, SMS-ów lub Internetu, co daje pełną swobodę i komfort.



Ofertę Geckonet wyróżnia rabat SmartBill, który pozwala dotychczasowym klientom operatora płacić niższą cenę za abonament miesięczny - 29,99 zł za pierwszą kartę SIM i 24,99 zł za każdą kolejną kartę SIM dla członków rodziny. Co więcej, dla nowych klientów ceny zaczynają się od 39,99 zł za pierwszą kartę SIM i 29,99 zł za każdą kolejną kartę SIM dla członków rodziny.



Klienci Geckonet będą mogli również korzystać z Roamingu UE wg zasady "Roam Like at Home". Zasada ta pozwala korzystać z roamingu w UE tak, jak w kraju, bez dodatkowych opłat.



Nowa oferta Geckonet to krok naprzód w dziedzinie telekomunikacji, który pozwoli klientom na korzystanie z usług telekomunikacyjnych bez żadnych ograniczeń. Zainteresowani mogą już teraz skorzystać z tej oferty i cieszyć się pełną swobodą połączeń i niezawodnym Internetem w pakiecie 25 GB miesięcznie.

Źródło: https://geckonet.pl/wpis/bez-ograniczen-bez-obaw-telefon-komorkowy/